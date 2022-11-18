В горах Сочи стартовал гастрономический фестиваль «Осенние истории»

Фото rosakhutor.com

Фестиваль пройдет на курорте «Роза Хутор» с 17 по 30 ноября. В эти дни в ресторанах курорта гостям предложат продегустировать гастрономические сеты со скидками до 20%.

Чтобы принять участие в фестивале, нужно получить социальную карту со списком ресторанов. По ней в этих заведениях держателю предоставят скидку.

Карта доступна в кассах и отелях «Роза Хутор». Ее можно отсканировать с помощью QR-кода на афише фестиваля. При покупке прогулочного билета онлайн ссылку для перехода на карту можно найти в ваучере.

Всего примут участие 9 ресторанов — #560 Bistro, Boomerang, «Рукола», «Трикони», «Цаца», «Усадьба Семигорья», Алкотека, Black Bar& Grill и Bierkeller Bar&Restaurant, сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

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