В горах Сочи спрятали 10 000 котлет с вакциной для диких хищников

Вакцинацию от бешенства для енотов, волков, шакалов, лис и других хищников в лесах Сочинского нацпарка проводят каждый год.

Для вакцинации от опасного заболевания диких животных не отлавливают, делая процесс для них максимально комфортным. Для этого специалисты изготовили 10 тыс. котлет из мясокостной муки и ароматных брикетов с начинкой в виде вакцины.

Такая мера необходима для профилактики распространения бешенства в городе. Смертельно опасный вирус может передаваться от диких животных домашним, а от них человеку.

Дозы орального препарата разложили на территориях возле жилых районов Сочи — от Мамайки до Адлера, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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