В горах Сочи пройдет фестиваль Rosa Wild Trail

Фото пресс-службы администрации Сочи

Спортивное событие будет проходить с 9 по 11 сентября на территории горных курортов «Роза Хутор» и «Газпром». В беговом празднике примут участие более 2 тыс. человек.

В рамках фестиваля проведут этап Кубка России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг — вертикальный километр» и чемпионат Краснодарского края по альпинизму в дисциплине «скайраннинг — гонка».

Участники забега преодолеют девять дистанций — от 10 км с набором высоты 770 м до самого сложного в стране трейла — 180 км с набором высоты 13 тыс. 200 м. Все маршруты пройдут по живописным местам в районе Красной Поляны.

Участникам до 14 лет предложат веселый детский забег без фиксации времени. Также в программе фестиваля Rosa Wild Trail будет плоггинг — это смесь бега и уборки. Участники будут бежать с пакетами и по ходу дистанции собирать мусор. Порядок наведут на горе, где стоит крепость Ачипсе, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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