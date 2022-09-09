Туристов предупредили о ночных заморозках в горах Сочи

Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника

В Кавказском заповеднике рассказали, что в горах на высоте более 2 тыс. метров уже начались первые заморозки.

В ночь на 9 сентября на Бзерпинском карнизе, который расположен около Красной Поляны, зафиксировали понижение температуры воздуха до -5°C. Туристов призвали заранее проверить пригодность своих спальных мешков для ночевок на морозе.

«Заморозки пока только ночные, но и это неподготовленным туристам грозит минимум простудой. А вот погода минимум до конца недели будет просто прекрасная, с облаками, но без дождей», — говорится в сообщении пресс-службы Кавказского биосферного заповедника.

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