В горах Сочи открылся юбилейный семейный форум Леонида Агутина

Форум проходит на курорте уже пятый раз. В этом году мероприятие объединит порядка 5 тыс. участников со всей страны.

Для гостей форума установили две сцены и подготовили 24 образовательных трека. В течение десяти дней участников форума ждут мастер-классы по вокалу, танцам, актерскому мастерству, тележурналистике, написанию песен и не только. Официальный старт форума начался с яркого Шествия участников. Возглавила его главная Баба Яга страны.

Одним из сюрпризов открытия форума стала капсула времени. Участники написали свои пожелания. Прочитать их будущие гости смогут в 2029 году, на десятом юбилейном форуме. Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году фестиваль завершится 10 июля гала-концертом.

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