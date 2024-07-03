Ко Дню семьи, любви и верности свадебный фестиваль проведут в «Атамани»

Гуляния «Атамань свадебная» пройдут 5, 6 и 7 июля.

С кубанскими свадебными традициями и обрядами всех желающих познакомят казаки и казачки из разных районов региона. Главный обычай ― приготовление традиционного супа-лапши локшина и выпечки. Для пар, желающих сделать свои отношения официальными, будет работать станичный ЗАГС. Для тех, кто еще не нашел свою половинку, проведут лотерею для одиноких сердец.

Кроме того, в программе фестиваля запланированы джигитовка и фланкировка, викторины и мастер-классы, а также вокальные программы от лучших народных ансамблей и хоров Кубани. В «Атамани» будут работать станичные гончарная и кузнечная мастерские, коптильня и тематические фотозоны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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