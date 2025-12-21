В горах Сочи открылся музей современного искусства

Культурный центр «Красные Горки» начал работу на курорте «Красная Поляна». Торжественная церемония открытия прошла 20 декабря.

В новом музее представлена постоянная экспозиция работ современных российских художников. Также каждый месяц в центре будут открывать новые временные выставки, которые познакомят гостей с актуальными тенденциями в искусстве.

Сейчас в музее организована выставка «Искусство без границ», посвященная свободе творческого самовыражения. Экспозиция будет работать до 5 января. Вход — свободный.

Музей, помимо выставочной, будет заниматься образовательной деятельностью. В лектории организуют лекции, творческие встречи и программы. Для тех, кто хочет попробовать себя в творчестве, предусмотрели творческую лабораторию.

На территории музея открыт арт-маркет, где представлены работы мастеров Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: выставка «Япония. Красота повседневности» открылась в сочинском дендрарии.

Подпишись, здесь всегда интересно.