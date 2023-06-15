В горах Сочи открыли еще три туристических маршрута

Кавказский заповедник продолжает постепенно открыть летние маршруты. С 15 июня туристам доступны еще три направления в Красной Поляне.

Маршрут № 8 «Через перевал Аишхо к Черному морю» открыли полностью. Маршрут № 8А «Урочище Медвежьи ворота — лагерь Холодный» пока открыли только частично — до стоянки на Бзерпинском карнизе.

Маршрут № 13 «К Ачипсинским водопадам» также открыли частично — до озера Зеркального. Он предназначен доя однодневных прогулок без ночевок.

Кроме того, в Кавказском заповеднике действуют два ранее открытых маршрута: № 9 «Энгельмановы поляны — озеро Кардывач» и № 30 «Через горы к Черному морю»: доступны все четыре варианта прохождения.

Специалисты рекомендовали не выходить на неподготовленные тропы и не посещать закрытые участки маршрутов, так как это небезопасно, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

Читайте также: новый турмаршрут «Ротонды и колонны» откроют в Сочи. Он будет проходить по улице Навагинской от ж/д вокзала до морпорта, после — по Курортному проспекту вдоль здания Городского Собрания Сочи, в котором некогда размещался кинотеатр «Стерео», после мимо Художественного музея и Зимнего театра.