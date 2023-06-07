Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Новый турмаршрут «Ротонды и колонны» откроют в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-turmarshrut-rotondy-i-kolonny-otkroyut-v-sochi
Новый турмаршрут «Ротонды и колонны» откроют в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Презентация нового экскурсионного маршрута «Ротонды и колонны Сочи» прошла 7 июня в ходе заседания Градостроительного совета курорта.

Маршрут будет проходить по улице Навагинской от ж/д вокзала до морпорта, после — по Курортному проспекту вдоль здания Городского Собрания Сочи, в котором некогда размещался кинотеатр «Стерео», после мимо Художественного музея и Зимнего театра. В маршрут также включили осмотр архитектурных ансамблей санаториев советского периода вдоль Курортного проспекта.

На маршруте планируют разместить QR-коды, с помощью которых туристы и жители Сочи смогут получить информацию о маршруте и достопримечательностях.

Первыми маршрут «Ротонды и колонны Сочи» прошли члены Градостроительного совета и правления сочинской организации Союза архитекторов России. После того, как маршрут доработают с учетом их замечаний, он будет открыт для всех желающих.

Читайте также: экопляж «Касабланка» откроется в Лазаревском районе Сочи.

Статьи
Помоги организму: как почистить почки
Помоги организму: как почистить почки
Финики: польза и вред для организма
Финики: польза и вред для организма
«Экологический» не всегда означает «чистый»: почему Greenpeace признан в России нежелательной организацией?
«Экологический» не всегда означает «чистый»: почему Greenpeace признан в России нежелательной организацией?
Петров пост в 2023 году: когда начинается, что можно есть и нельзя делать
Петров пост в 2023 году: когда начинается, что можно есть и нельзя делать
Что говорят звезды: знак зодиака Дева
Что говорят звезды: знак зодиака Дева
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях