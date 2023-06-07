Новый турмаршрут «Ротонды и колонны» откроют в Сочи

Презентация нового экскурсионного маршрута «Ротонды и колонны Сочи» прошла 7 июня в ходе заседания Градостроительного совета курорта.

Маршрут будет проходить по улице Навагинской от ж/д вокзала до морпорта, после — по Курортному проспекту вдоль здания Городского Собрания Сочи, в котором некогда размещался кинотеатр «Стерео», после мимо Художественного музея и Зимнего театра. В маршрут также включили осмотр архитектурных ансамблей санаториев советского периода вдоль Курортного проспекта.

На маршруте планируют разместить QR-коды, с помощью которых туристы и жители Сочи смогут получить информацию о маршруте и достопримечательностях.

Первыми маршрут «Ротонды и колонны Сочи» прошли члены Градостроительного совета и правления сочинской организации Союза архитекторов России. После того, как маршрут доработают с учетом их замечаний, он будет открыт для всех желающих.

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