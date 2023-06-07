Экопляж «Касабланка» откроется в Лазаревском районе Сочи

В этом сезоне начнет работу экопляж «Касабланка», который объединен набережной в единое пространство с пляжем «Аквамарин». Всего в Лазаревском районе этим летом отдыхающих примут порядка 80 пляжей.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский 7 июня вышел на катере в море, чтобы оценить благоустройство береговой полосы Лазаревского района. Он отметил, что это самый протяженный участок побережья курорта. Для отдыха подготовили порядка 20 км.

«Есть все возможности для инвестирования и дальнейшего развития. В следующем сезоне уже запланировано обновление пляжных территорий «Багратион», «Вардане», правой стороны от реки Аше. Ведется подготовка к берегоукреплению и берегозащите в микрорайоне Лоо в рамках Программы комплексного развития Сочи до 2030 года, одобренной Правительством России. Продолжим развивать пляжные территории в единой концепции комфорта и безопасности по экостандартам на всей сочинской береговой полосе», — сказал Копайгородский.

В настоящее время на курорте завершают благоустройство пляжей «Курорт «Макопсе» и в районе турбазы «Чайка».

В общей сложности этим летом в Сочи будут работать 170 пляжей. На всех пляжных территориях дно проверили водолазы. Организовано 750 матросов-спасателей. Роспотребнадзор регулярно отбирает пробы морской воды, они соответствуют всем показателям, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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