«Синий флаг» перед началом летнего сезона получило большинство пляжей Краснодарского края

В этом году перед началом летнего сезона добровольную классификацию прошли еще 114 пляжей на курортах Краснодарского края. Из них 76 получили высшую оценку — «синий флаг».

Об этом 31 мая сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

«114 наших пляжей прошли добровольную классификацию — рост к прошлому году составил 25%. Подавляющее большинство, а именно 76 пляжей, получили высшую оценку — «синий флаг». Сочи — 36, Анапа — 17, Геленджик — 11, Темрюк — один, Туапсе — восемь, Сириус — три», — сообщили в ведомстве.

Еще 17 пляжей получили вторую категорию, то есть «зеленый флаг», 21 пляж — «желтый флаг».

На курортах Кубани продолжается работа и по приведению пляжей к стандарту, утвержденному в 2021 году. В этом сезоне 258 пляжей будут соответствовать стандарту. Отмечается, что в сравнении с прошлым годом их количество увеличилось на 15%. В этом году стандарт дополнили каталогом пляжного оборудования с возможностью разделения на категории: «Стандарт», «Базовый», «Люкс», сообщает ТАСС.

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