Купальный сезон в Сочи официально стартует 1 июня

Сейчас пляжная инфраструктура курорта готова на 90%: пляжи проверяют на соответствие требованиям по обеспечению безопасности на воде.

Специалисты проверили укомплектованность спасательных постов на пляжах, наличие медицинских постов, а также границы заплыва для взрослых и детей.

«Отремонтировали и убрали набережные, установили объекты сервиса. В этом году обеспечивать безопасность на пляжных территориях будут 750 матросов-спасателей, прошедших специальный отбор и обучение», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

Официально начало купального сезона стартует 1 июня. По вопросам работы и благоустройства пляжей жители и гости курорта могут обратиться по номеру горячей линии 8-928-458-14-61, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее синоптики спрогнозировали, что в Сочи купальный сезон начнется не раньше июня. Это связано с предстоящими дождями и медленным прогреванием воды в Черном море.