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В горах Сочи от остановки сердца умер 56-летний охотник

Происшествия
22.11.2022 12:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-sochi-ot-ostanovki-serdtsa-umer-56-letnij-ohotnik
В горах Сочи от остановки сердца умер 56-летний охотник
Фото t.me/spasenie_sochi

Сообщение о том, что в горах в районе аула Малый Кичмай Лазаревского района пропал 56-летний мужчина, поступило в муниципальную службу спасения от оперативного дежурного «Кубань-СПАС» 21 ноября в 20:40.

По данным спасателей, в 8:00 мужчина ушел на охоту с ружьем и на связь больше не выходил. Машину мужчина оставил у края леса, на телефонные звонки не отвечал.

Около 21:00 спасатели выехали на поиски охотника. Его тело нашли в горно-лесистой местности в районе аула Малый Кичмай. Спасатели транспортировали на носилках погибшего в населенный пункт и передали сотрудникам полиции. По предварительному диагнозу, мужчину умер от остановки сердца, сообщает муниципальная служба спасения Сочи в Telegram.

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