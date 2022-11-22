В горах Сочи от остановки сердца умер 56-летний охотник

Фото t.me/spasenie_sochi

Сообщение о том, что в горах в районе аула Малый Кичмай Лазаревского района пропал 56-летний мужчина, поступило в муниципальную службу спасения от оперативного дежурного «Кубань-СПАС» 21 ноября в 20:40.

По данным спасателей, в 8:00 мужчина ушел на охоту с ружьем и на связь больше не выходил. Машину мужчина оставил у края леса, на телефонные звонки не отвечал.

Около 21:00 спасатели выехали на поиски охотника. Его тело нашли в горно-лесистой местности в районе аула Малый Кичмай. Спасатели транспортировали на носилках погибшего в населенный пункт и передали сотрудникам полиции. По предварительному диагнозу, мужчину умер от остановки сердца, сообщает муниципальная служба спасения Сочи в Telegram.

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