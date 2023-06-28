В горах Сочи ночью заблудился турист, его вывели спасатели

Сигнал о том, что 25-летниий мужчина заблудился в районе Мацестинского лесопарка, поступил на пульт оперативного дежурного МКУ «Службы спасения Сочи» 27 июня около 22:40.

Из данных были только телефон и координаты предполагаемого места его нахождения. На место поисков выехали шесть спасателей.

Все время поисков они уточняли местонахождение и состояние пострадавшего по телефону. Нашли заблудившегося туриста через час, около 23:50. Медицинская помощь ему не потребовалась. Мужчина приехал на отдых из Тюмени, сообщает служба спасения Сочи.

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