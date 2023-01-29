В горах Сочи ночью прошел снегопад
Сейчас высота сугробов составляет до 138 см, за ночь выпало от 3 до 8 см свежего снега.
В горной олимпийской деревне на высоте 1,1 тыс. м выпало 3 см снега, высота сугробов — 40 см. На высоте более 1,6 тыс. м сугробы составляют 71 см, за ночь выпало 4 см.
На высоте более 2,3 тыс. м выпало 8 см снега, высота сугробов — 138 см. Местами туман, столбики термометров опустились до -6 °С, сообщает Telegram-канал курорта «Роза Хутор».
В понедельник 30 января в крае ожидается переменная облачность, местами дождь и ледяной дождь. В предгорьях и горах снег и мокрый снег. Ветер будет дуть южной четверти, 4–9 м/с, ночью с порывами до 12 м/с, сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», горнолыжные трассы на всех уровнях планировали открыть в Сочи к концу недели. Синоптики прогнозировали понижение температуры и снег в горном кластере курорта.
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