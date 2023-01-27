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Горнолыжные трассы на всех уровнях планируют открыть в Сочи к концу недели

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gornolyzhnye-trassy-na-vseh-urovnyah-planiruyut-otkryt-v-sochi-k-kontsu-nedeli
Горнолыжные трассы на всех уровнях планируют открыть в Сочи к концу недели
Фото t.me/officialsochi

Синоптики прогнозируют понижение температуры и снег в горном кластере курорта. Это позволит открыть большинство горнолыжных трасс.

Сейчас для катания открыто более 45 км трасс для катания. Загрузка отелей при этом составляет около 67%.

Для отдыхающих доступны единые и прогулочные ски-пассы. Волонтеры информируют гостей о расположении объектов и времени работы канатных дорог.

«Для нас важно обеспечить отличный отдых, комфорт и безопасность для наших гостей. В течение всего зимнего курортного сезона городской оперативный штаб осуществляет общую координацию всей инфраструктуры и сервиса. Штаб работает каждый день, расширенные заседания штаба проводятся еженедельно», — сказала заместитель главы города Инна Петухова.

На высоте более 1,5 тыс. м сохраняется слабая лавинная опасность. В горном кластере дежурят бригады всех коммунальных служб, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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