Горнолыжные трассы на всех уровнях планируют открыть в Сочи к концу недели
Синоптики прогнозируют понижение температуры и снег в горном кластере курорта. Это позволит открыть большинство горнолыжных трасс.
Сейчас для катания открыто более 45 км трасс для катания. Загрузка отелей при этом составляет около 67%.
Для отдыхающих доступны единые и прогулочные ски-пассы. Волонтеры информируют гостей о расположении объектов и времени работы канатных дорог.
«Для нас важно обеспечить отличный отдых, комфорт и безопасность для наших гостей. В течение всего зимнего курортного сезона городской оперативный штаб осуществляет общую координацию всей инфраструктуры и сервиса. Штаб работает каждый день, расширенные заседания штаба проводятся еженедельно», — сказала заместитель главы города Инна Петухова.
На высоте более 1,5 тыс. м сохраняется слабая лавинная опасность. В горном кластере дежурят бригады всех коммунальных служб, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
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