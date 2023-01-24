Курорт «Красная Поляна» пригласил сибирского шамана, чтобы вызвать снегопад в горах
Общество
24.01.2023 08:20
Этой зимой в Сочи установилась аномально теплая погода. Снега в горах немного. Часть трасс на горнолыжных курортах Красной Поляны по-прежнему остается закрытой.
Курорт «Красная Поляна» пригласил шамана. Он провел в горах обряд, чтобы вызвать снегопад.
«Мы пригласили шамана из Сибири, чтобы он призвал горных духов Красной Поляны для привлечения большого снегопада», — говорится в Telegram-канале курорта «Красная Поляна».
Сейчас на «Красной Поляне» открыты трассы: «Учебная», «Красная Поляна», «Транзит», «Озерная», «Детский склон», «Звездная», «Первый снег», «Цирк-2», «Восточная», «Сноупарк» и «Аибга».
Читайте также: более 60 км трасс открыты для катания в горном кластере Сочи. На курорте «Роза Хутор» для катания открыты 47 км трасс, на Красной Поляне — 6 км. Также в горно-туристическом центре «Газпром» работают 10 км трасс на Лауре и Альпике.
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