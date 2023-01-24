Курорт «Красная Поляна» пригласил сибирского шамана, чтобы вызвать снегопад в горах

Этой зимой в Сочи установилась аномально теплая погода. Снега в горах немного. Часть трасс на горнолыжных курортах Красной Поляны по-прежнему остается закрытой.

Курорт «Красная Поляна» пригласил шамана. Он провел в горах обряд, чтобы вызвать снегопад.

«Мы пригласили шамана из Сибири, чтобы он призвал горных духов Красной Поляны для привлечения большого снегопада», — говорится в Telegram-канале курорта «Красная Поляна».

Сейчас на «Красной Поляне» открыты трассы: «Учебная», «Красная Поляна», «Транзит», «Озерная», «Детский склон», «Звездная», «Первый снег», «Цирк-2», «Восточная», «Сноупарк» и «Аибга».

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