Более 60 км трасс открыты для катания в горном кластере Сочи

На курорте «Роза Хутор» для катания открыты 47 км трасс, на Красной Поляне — 6 км.

Также в горно-туристическом центре «Газпром» работают 10 км трасс на Лауре и Альпике и 5 км трасс для беговых лыж на лыжно-биатлонном стадионе.

Отмечается, что в горах Сочи на высоте более 1 тыс. 500 м сохраняется слабая лавинная опасность.

С 12 января на горнолыжных курортах города ввели продажи единого ски-пасса. Для желающих посетить курорты горного кластера самостоятельно или в составе экскурсионных групп действуют прогулочные ски-пассы, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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