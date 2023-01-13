После новогодних праздников отдых в Сочи резко подешевел на 15-30%

Традиционное снижение цен на размещение после Нового года на курорте продлится до очередных высоких дат.

По сравнению с праздниками, сейчас цены на отдых в горах снизились на 30%, на побережье — на 15-20%. В следующий раз цены вырастут в период февральских выходных — отели в горнолыжном кластере Сочи вновь подорожают на 20%. Однако на побережье цены на февральские праздники гостиницы не поднимают.

При этом спрос в горах Сочи остается стабильно высоким — там выпало достаточно снега для любителей горнолыжного спорта, а температура воздуха на Красной Поляне — +4…+6 °С.

Кроме того, уже идет активное бронирование отелей на летний сезон. За первые 10 дней 2023 года зафиксировано увеличение спроса на отели курорта почти в два раза, при этом половина поступивших заявок уже на летний период, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

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