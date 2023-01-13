Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

После новогодних праздников отдых в Сочи резко подешевел на 15-30%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-novogodnih-prazdnikov-otdyh-v-sochi-rezko-podeshevel-na-15-30
После новогодних праздников отдых в Сочи резко подешевел на 15-30%
Фото пресс-службы администрации Сочи

Традиционное снижение цен на размещение после Нового года на курорте продлится до очередных высоких дат.

По сравнению с праздниками, сейчас цены на отдых в горах снизились на 30%, на побережье — на 15-20%. В следующий раз цены вырастут в период февральских выходных — отели в горнолыжном кластере Сочи вновь подорожают на 20%. Однако на побережье цены на февральские праздники гостиницы не поднимают.

При этом спрос в горах Сочи остается стабильно высоким — там выпало достаточно снега для любителей горнолыжного спорта, а температура воздуха на Красной Поляне — +4…+6 °С.

Кроме того, уже идет активное бронирование отелей на летний сезон. За первые 10 дней 2023 года зафиксировано увеличение спроса на отели курорта почти в два раза, при этом половина поступивших заявок уже на летний период, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Читайте также: Сочи стал самым популярным направлением для спонтанных путешествий в новогодние праздники.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире
Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. Охотник, угрожавший ружьем егерю в Калининском районе, отделался условным сроком
  3. Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в 54 года
  4. ФАС оштрафовала «Эвалар» за рекламу препарата «Гинкоум»
  5. В Роскачестве рассказали, как правильно выбрасывать живую новогоднюю елку
  6. «Бейтар» арендовал защитника «Краснодара» Сергея Бородина
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях