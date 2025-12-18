В горах Сочи камеры зафиксировали медведицу с медвежатами и тура

Зимой камеры в высоких горах Сочи запечатлели местных обитателей.

На снимках видна медведица с двумя медвежатами, которые неспешно прогуливаются по снежным склонам.

Также был замечен редкий западнокавказский тур. Эти кадры подчеркивают богатство и дикую красоту местных горных экосистем.

Читайте также: испуганную олениху спасли на дороге к кордону «Лаура» в Кавказском заповеднике. Молодую самку оленя заметили на проезжей части — животное металось вдоль заборов и машин.

Сотрудники кордона открыли ворота, ограничили выход оленихи на дорогу и направили ее к воротам. Через кордон «Лаура» животное спокойно ушло в лес. Сотрудники отметили, что с развитием дорожной инфраструктуры такие ситуации случаются все чаще.

