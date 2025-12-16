Испуганную олениху спасли на дороге к кордону «Лаура» в Кавказском заповеднике
Молодую самку оленя заметили на проезжей части утром 16 декабря — животное металось вдоль заборов и машин.
Очевидцы сообщили об этом сотрудникам кордона «Лаура».
Сотрудники кордона открыли ворота, ограничили выход оленихи на дорогу и направили ее к воротам. Через кордон «Лаура» животное спокойно ушло в лес.
Сотрудники кордона «Лаура» отметили, что с развитием дорожной инфраструктуры такие ситуации, когда дикое животное оказывается на дороге и впадает в панику, случаются все чаще.
«В этом случае, благодаря слаженным действиям сотрудников заповедника и неравнодушных очевидцев, удалось спасти дикое животное, оказавшееся в беде», — сообщает пресс-служба Кавказского заповедника в Telegram.
