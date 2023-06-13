В горах Сочи для туристов открыли маршрут к озеру Кардывач

Теперь любители походов могут отправиться к одному из самых красивых озер Кавказского заповедника.

Маршрут № 9 открыли с 12 июня. Путь к озеру Кардывач начинается от Энгельмановых полян и ведет по правому берегу реки Мзымта. Протяженность маршрута — 17 км.

Озеро Кардывач находится на высоте 1 тыс. 838 м над уровнем моря в окружении гор Цындышко, Лоюб Восточный и Кутехеку. Вода в озере всегда ледяная, в жаркие дни летом ее температура не поднимается выше 12 ˚C.

Для посещения маршрута к озеру Кардывач необходимо обязательно оформить пограничный пропуск. Узнать о порядке его получения можно по телефону: 8 (8622) 66-88-57, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

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