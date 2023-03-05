В горах Сочи 5 и 6 марта будет лавиноопасно
Общество
05.03.2023 11:11
МЧС 5 марта объявило штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах Сочи.
По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», с 18:00 5 марта до 18:00 6 марта в горах Сочи выше 1 тыс. м будет лавиноопасно. Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду и снегопад.
В горах следует учитывать изменения погоды и избегать мест возможного схода лавин. Чаще всего лавины сходят со склонов крутизной более 30°. На склонах крутизной более 45° лавины сходят почти при каждом снегопаде. При сходе лавины надо отбежать в сторону и спрятаться за большой камень, скалу или дерево. При возникновении ЧС нужно звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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