В горах Северного Кавказа произошло землетрясение магнитудой 3,5
Происшествия
08.02.2023 09:33
Небольшое землетрясение на Кавказе приборы зафиксировали рано утром 8 февраля.
Сейсмособытие произошло в 4:13 в 66 км к югу от Грозного и в 14 км к югу от села Борзой в Шатойском районе Чеченской республики.
По данным Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в Обнинске, магнитуда составила 3,5. Эпицентр находился на глубине 20 км, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
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