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В горах Северного Кавказа произошло землетрясение магнитудой 3,5

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-severnogo-kavkaza-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-3-5
В горах Северного Кавказа произошло землетрясение магнитудой 3,5
Фото msc-csem.org

Небольшое землетрясение на Кавказе приборы зафиксировали рано утром 8 февраля.

Сейсмособытие произошло в 4:13 в 66 км к югу от Грозного и в 14 км к югу от села Борзой в Шатойском районе Чеченской республики.

По данным Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в Обнинске, магнитуда составила 3,5. Эпицентр находился на глубине 20 км, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Читайте также: число жертв землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на 8 февраля превысило 7 тыс. человек.

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