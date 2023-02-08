Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 5 тыс. 894 человек, пострадали 34 тыс. 810 человек. Об этом 8 февраля сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Количество разрушенных зданий остается прежним — 5 тыс. 775. В зоне бедствия работают 16 тыс. 139 спасателей, в том числе из России.
Вице-президент Турции также сообщил, что предстоящей ночью решено направить больше сил на разбор завалов в Кахраманмараше, Хатае и Адыямане, наиболее сильно пострадавших от землетрясения.
По данным Минздрава Сирии, количество погибших увеличилось до 1 тыс. 250 человек. Глава ведомства Хасан аль-Габаш сообщил, что 2 тыс. 54 пострадавших находятся в больницах.
«Это неокончательные цифры, учитывая, что поисково-спасательные работы продолжаются», — отметил он.
В настоящее время более 600 сирийских врачей и медработников направлены в провинции Алеппо, Латакия, Тартус и Хама для оказания помощи пострадавшим, сообщает ТАСС.
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