Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 5 тыс. 894 человек, пострадали 34 тыс. 810 человек. Об этом 8 февраля сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

Количество разрушенных зданий остается прежним — 5 тыс. 775. В зоне бедствия работают 16 тыс. 139 спасателей, в том числе из России.

Вице-президент Турции также сообщил, что предстоящей ночью решено направить больше сил на разбор завалов в Кахраманмараше, Хатае и Адыямане, наиболее сильно пострадавших от землетрясения.

По данным Минздрава Сирии, количество погибших увеличилось до 1 тыс. 250 человек. Глава ведомства Хасан аль-Габаш сообщил, что 2 тыс. 54 пострадавших находятся в больницах.

«Это неокончательные цифры, учитывая, что поисково-спасательные работы продолжаются», — отметил он.

В настоящее время более 600 сирийских врачей и медработников направлены в провинции Алеппо, Латакия, Тартус и Хама для оказания помощи пострадавшим, сообщает ТАСС.

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