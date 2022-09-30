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В горах под Новороссийском созрели съедобные кактусы

Общество
30.09.2022 13:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-pod-novorossijskom-sozreli-sedobnye-kaktusy
В горах под Новороссийском созрели съедобные кактусы
Фото t.me/ng_nov

На Маркотхском хребте между Новороссийском и Кабардинкой созрели плоды опунции. Местные жители поделились координатами кактусовой поляны.

Каждый год осенью жители и гости Новороссийска отправляются за плодами опунции. Плоды, которые также называют колючими грушами или индийской фигой, похожи на крупные ягоды. Они багрово-фиолетового цвета с белой сладкой мякотью. Плоды можно съесть сырыми, запечь или сварить варенье или соус. Охотникам за колючими грушами рекомендуют надеть плотные перчатки и вооружиться кусачками.

Одна из жительниц Новороссийска опубликовала фото поляны с созревшими опунциями и сообщила, как туда добраться

«Машину можно оставить возле пансионата «Виктория» на въезде в Кабардинку. Дальше придется идти на гору пешком, минут 15 — 20. С тропы надо завернуть в можжевеловый лесок. Кактусы четко по координатам: 44.673732, 37.909169», — цитирует сообщение «Наша газета. Новороссийск».

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