В горах под Новороссийском созрели съедобные кактусы

Фото t.me/ng_nov

На Маркотхском хребте между Новороссийском и Кабардинкой созрели плоды опунции. Местные жители поделились координатами кактусовой поляны.

Каждый год осенью жители и гости Новороссийска отправляются за плодами опунции. Плоды, которые также называют колючими грушами или индийской фигой, похожи на крупные ягоды. Они багрово-фиолетового цвета с белой сладкой мякотью. Плоды можно съесть сырыми, запечь или сварить варенье или соус. Охотникам за колючими грушами рекомендуют надеть плотные перчатки и вооружиться кусачками.

Одна из жительниц Новороссийска опубликовала фото поляны с созревшими опунциями и сообщила, как туда добраться

«Машину можно оставить возле пансионата «Виктория» на въезде в Кабардинку. Дальше придется идти на гору пешком, минут 15 — 20. С тропы надо завернуть в можжевеловый лесок. Кактусы четко по координатам: 44.673732, 37.909169», — цитирует сообщение «Наша газета. Новороссийск».

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