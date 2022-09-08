В Абрау-Дюрсо создали экспериментальный кактусарий

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На клумбы высадили более 100 суккулентов. Среди них пять видов эуфобий, три вида агавы, по два вида опунции и эхинокактусов, а также почвопокровники и молодило.

Самый интересный и редкий суккулент из высаженных — агава королевы Виктории. Летом этому растению нужно до шести часов прямого солнечного цвета. В холодное время года оно может выдержать кратковременное похолодание до -9 °С. Зацветет агава только через 20-30 лет.

Высадка кактусовых в Абрау-Дюрсо — это эксперимент. Специалисты надеются, что растения приживутся и хорошо перенесут зиму. После 16 октября суккуленты накроют специальными теплицами, которые при необходимости будут подогреваться. Специалисты также будут регулярно измерять уровень влажности почвы, пишет газета «Жизнь Абрау».

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