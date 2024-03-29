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В горах под Новороссийском построят водопровод для жителей станицы Раевской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-pod-novorossijskom-postroyat-vodoprovod-dlya-zhitelej-stanitsy-raevskoj
В горах под Новороссийском построят водопровод для жителей станицы Раевской
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Протяженность нового водопровода составит более 10 км. Его начнут проектировать уже в мае.

Специалисты проработали предварительное расположение водопровода из поселка Верхнебаканского в станицу Раевскую, подобрав площадку для размещения резервуаров с чистой водой.

Для проведения работ по проектированию подберут подрядную организацию. Конкурсные процедуры проведут в ближайшее время.

«Работа предстоит масштабная. Планируем запроектировать и построить на горе Раевской в два резервуара чистой воды объемом 3 тыс. м3 каждый, а также отводящие и подводящие сети», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Глава города уточнил, что завершить проектирование планируют к октябрю 2025 года.

Читайте также: к строительству водопровода приступили в Армавире. Он соединит поселок Маяк Приреченского сельского округа с Армавиром.

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