В горах под Новороссийском построят водопровод для жителей станицы Раевской

Протяженность нового водопровода составит более 10 км. Его начнут проектировать уже в мае.

Специалисты проработали предварительное расположение водопровода из поселка Верхнебаканского в станицу Раевскую, подобрав площадку для размещения резервуаров с чистой водой.

Для проведения работ по проектированию подберут подрядную организацию. Конкурсные процедуры проведут в ближайшее время.

«Работа предстоит масштабная. Планируем запроектировать и построить на горе Раевской в два резервуара чистой воды объемом 3 тыс. м3 каждый, а также отводящие и подводящие сети», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Глава города уточнил, что завершить проектирование планируют к октябрю 2025 года.

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