К строительству водопровода приступили в Армавире

Работы проводят в рамках государственной программы Кубани «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Водопровод соединит поселок Маяк Приреченского сельского округа с Армавиром.

Два трубопровода проложат для надежности водоснабжения, отметил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин. Он добавил, что протяженность участка составит 7,5 км.

«Более 200 жителей и 2 социальных объекта поселка будут обеспечены питьевой водой. Получат возможность бесперебойно пользоваться централизованным водоснабжением. Работы завершат до конца этого года», — подчеркнул Прошунин.

В этом году на Кубани планируют построить, реконструировать и отремонтировать свыше 70 км сетей, 43 объекта водоснабжения и водоотведения. На эти цели из краевого бюджета направили 1,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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