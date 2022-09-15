В горах Новороссийска установили памятный знак на месте гибели морских пехотинцев в годы войны

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

На месте гибели бойцов 14 сентября установили памятный знак.

Останки 18 краснофлотцев 324-го отдельного батальона морской пехоты 1-й стрелковой роты Черноморского флота обнаружили при обследовании вершины горы Рябкова в районе поселка Грушового в Восточном районе города специалисты Новороссийского центра поисковых работ.

По личным вещам морских пехотинцев и именному списку пропавших без вести установили имена каждого из 18 погибших. Командование ЧФ полагало, что военнослужащие погибли с 11 по 17 февраля 1943 года в районе Кабардинского перевала. По расположению найденных останков установили, что морские пехотинцы смогли продвинуться вглубь обороны противника и погибли 17 февраля 1943 года.

Участники церемонии возложили цветы к памятному знаку и минутой молчания почтили память павших воинов, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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