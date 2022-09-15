Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В горах Новороссийска установили памятный знак на месте гибели морских пехотинцев в годы войны

Общество
15.09.2022 11:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-novorossijska-ustanovili-pamyatnyj-znak-na-meste-gibeli-morskih-pehotintsev-v-gody-vojny
В горах Новороссийска установили памятный знак на месте гибели морских пехотинцев в годы войны
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

На месте гибели бойцов 14 сентября установили памятный знак.

Останки 18 краснофлотцев 324-го отдельного батальона морской пехоты 1-й стрелковой роты Черноморского флота обнаружили при обследовании вершины горы Рябкова в районе поселка Грушового в Восточном районе города специалисты Новороссийского центра поисковых работ.

По личным вещам морских пехотинцев и именному списку пропавших без вести установили имена каждого из 18 погибших. Командование ЧФ полагало, что военнослужащие погибли с 11 по 17 февраля 1943 года в районе Кабардинского перевала. По расположению найденных останков установили, что морские пехотинцы смогли продвинуться вглубь обороны противника и погибли 17 февраля 1943 года.

Участники церемонии возложили цветы к памятному знаку и минутой молчания почтили память павших воинов, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: в Геленджике передали на родину останки белорусского солдата, погибшего в годы войны.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. Сочинские общественники помогли задержать строителя, застрелившего прораба
  3. В Краснодаре водителю стало плохо за рулем, он вышел из автомобиля и умер
  4. Под Геленджиком спилили 32 дерева и 2 пицундские сосны для расчистки места под гостиницу
  5. Краснодарский край стал самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов в августе
  6. Убитый выстрелом в голову прораб из Сочи расстался с жизнью за 30 тыс. рублей
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях