В Геленджике передали на родину останки белорусского солдата, погибшего в годы войны

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Останки солдата обнаружили поисковики в районе Кабардинки. Специалисты выяснили, что они принадлежат белорусскому пилоту Степану Коваленку.

Предположительно, он погиб в феврале 1943 года во время воздушного боя с немецкими оккупантами. Останки Коваленка передали правительственной делегации Республики Беларусь во время памятного мероприятия в Геленджике.

«Благодаря поисковикам, сегодня список пропавших без вести стал чуть меньше, а еще один герой Великой Отечественной войны обрел имя. Останки младшего лейтенанта мы передали для захоронения на Родине солдата — в деревне Кривое Республики Беларусь», – сказал мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Мэр курортного города подчеркнул, что летчик Коваленок погиб, защищая черноморскую землю. В то время Кабардинка подверглась массированным артиллерийским обстрелам и бомбардировкам со стороны фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в горах Туапсинского района поисковики нашли останки бойцов и артефакты времен войны.