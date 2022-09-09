В Геленджике передали на родину останки белорусского солдата, погибшего в годы войны
Останки солдата обнаружили поисковики в районе Кабардинки. Специалисты выяснили, что они принадлежат белорусскому пилоту Степану Коваленку.
Предположительно, он погиб в феврале 1943 года во время воздушного боя с немецкими оккупантами. Останки Коваленка передали правительственной делегации Республики Беларусь во время памятного мероприятия в Геленджике.
«Благодаря поисковикам, сегодня список пропавших без вести стал чуть меньше, а еще один герой Великой Отечественной войны обрел имя. Останки младшего лейтенанта мы передали для захоронения на Родине солдата — в деревне Кривое Республики Беларусь», – сказал мэр Геленджика Алексей Богодистов.
Мэр курортного города подчеркнул, что летчик Коваленок погиб, защищая черноморскую землю. В то время Кабардинка подверглась массированным артиллерийским обстрелам и бомбардировкам со стороны фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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