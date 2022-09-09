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В Геленджике передали на родину останки белорусского солдата, погибшего в годы войны

Общество
09.09.2022 19:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-peredali-ostanki-belorusskogo-soldata-pogibshego-v-gody-vojny
В Геленджике передали на родину останки белорусского солдата, погибшего в годы войны
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Останки солдата обнаружили поисковики в районе Кабардинки. Специалисты выяснили, что они принадлежат белорусскому пилоту Степану Коваленку.

Предположительно, он погиб в феврале 1943 года во время воздушного боя с немецкими оккупантами. Останки Коваленка передали правительственной делегации Республики Беларусь во время памятного мероприятия в Геленджике.

«Благодаря поисковикам, сегодня список пропавших без вести стал чуть меньше, а еще один герой Великой Отечественной войны обрел имя. Останки младшего лейтенанта мы передали для захоронения на Родине солдата — в деревне Кривое Республики Беларусь», – сказал мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Мэр курортного города подчеркнул, что летчик Коваленок погиб, защищая черноморскую землю. В то время Кабардинка подверглась массированным артиллерийским обстрелам и бомбардировкам со стороны фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в горах Туапсинского района поисковики нашли останки бойцов и артефакты времен войны.

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