В горах Краснодарского края синоптики прогнозируют первые заморозки
Общество
12.10.2022 20:46
Первые заморозки придут на Кубань в ближайшие дни.
В горных районах края столбик термометра ночью может опуститься ниже 0 °С. В целом, по краю, будут ощущаться температурные качели с амплитудой от 5 до 10 °С. В центральном районе региона днем синоптики обещают до +20 °С. Потепления пока не ожидается.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду.
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