В горах Краснодарского края синоптики прогнозируют первые заморозки

Видео канала «Кубань 24»

Первые заморозки придут на Кубань в ближайшие дни.

В горных районах края столбик термометра ночью может опуститься ниже 0 °С. В целом, по краю, будут ощущаться температурные качели с амплитудой от 5 до 10 °С. В центральном районе региона днем синоптики обещают до +20 °С. Потепления пока не ожидается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду.