Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В горах Краснодарского края синоптики прогнозируют первые заморозки

Общество
12.10.2022 20:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-krasnodarskogo-kraya-sinoptiki-prognoziruyut-pervye-zamorozki
Видео канала «Кубань 24»

Первые заморозки придут на Кубань в ближайшие дни.

В горных районах края столбик термометра ночью может опуститься ниже 0 °С. В целом, по краю, будут ощущаться температурные качели с амплитудой от 5 до 10 °С. В центральном районе региона днем синоптики обещают до +20 °С. Потепления пока не ожидается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
  2. В Краснодаре привлекут к ответственности УК дома, где мужчину едва не раздавил лифт
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Бастрыкин взял под контроль расследование дела о загрызенной девочке в Сочи
  5. Почта России начнет принимать вторсырье у населения в 2023 году
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях