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В горах Краснодарского края и Адыгеи до 28 февраля будет лавиноопасно

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-krasnodarskogo-kraya-i-adygei-do-28-fevralya-budet-lavinoopasno
В горах Краснодарского края и Адыгеи до 28 февраля будет лавиноопасно
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, с 18:00 26 февраля до 18:00 28 февраля на территории Кубани и Адыгеи в горах выше 2 тыс. метров ожидают сход лавин.

В связи с лавиноопасностью объявили штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду и снегопад. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменением погоды и избегать мест возможного схода лавин. Чаще всего снежные массы сходят со склонов крутизной более 30 °. На склонах крутизной более 45 ° лавины сходят практически при каждом снегопаде. Также после снегопада следует избегать лощины.

При сходе лавин необходимо бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути, укрыться за стволом дерева или под скалой.

При попадании под снежную массу нужно делать широкие движения, как при плавании. Необходимо расчистить воздушный карман руками и ногами до того, как снег успеет слежаться. В этот момент не рекомендуется кричать, чтобы сберечь воздух. Затем нужно подтянуть колени к животу, прикрыть рот руками, сгруппироваться и постараться расширить в снегу пространство перед лицом.

При возникновении ЧС нужно звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Горы выше 2 тыс. м на Кубани находятся в Сочи и Мостовском районе, а в Адыгее в Майкопском районе.

Читайте также: в Сочи в месте схода лавины приступили к прокладке нового водовода. Лавина, сошедшая 20 февраля в районе санно-бобслейной трассы, повредила два водовода. На время их восстановления подачу воды организовали по временной схеме.

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