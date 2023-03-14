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В горах Краснодарского края и Адыгеи до 16 марта ожидается сход лавин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-krasnodarskogo-kraya-i-adygei-do-16-marta-ozhidaetsya-shod-lavin
В горах Краснодарского края и Адыгеи до 16 марта ожидается сход лавин
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По прогнозу синоптиков, с 18:00 14 марта до 18:00 16 марта в горах Кубани и Адыгеи выше 2 тыс. метров будет лавиноопасно. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду и снегопад. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменением погоды и избегать мест возможного схода лавин. Чаще всего снежные массы сходят со склонов крутизной более 30 °. На склонах крутизной более 45 ° лавины сходят практически при каждом снегопаде. Также после снегопада следует избегать лощины.

При сходе лавин необходимо бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути, укрыться за стволом дерева или под скалой.

При попадании под снежную массу нужно делать широкие движения, как при плавании. Необходимо расчистить воздушный карман руками и ногами до того, как снег успеет слежаться. В этот момент не рекомендуется кричать, чтобы сберечь воздух. Затем нужно подтянуть колени к животу, прикрыть рот руками, сгруппироваться и постараться расширить в снегу пространство перед лицом.

При возникновении ЧС нужно звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Горы выше 2 тыс. м на Кубани находятся в Сочи и Мостовском районе, а в Адыгее в Майкопском районе.

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