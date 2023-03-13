На этой неделе в Краснодарском крае потеплеет до +20 ˚С

Потепление в ближайшие дни охватит практически всю территорию Европейской части России.

Так, на юге первые дни новой недели будут прохладными, но затем придет резкое потепление. В Краснодарском крае и Крыму до +15…+20 ˚С, в низовьях в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях — до +10…+15 ˚С. В конце рабочей недели в ЮФО пройдут небольшие дожди.

В Центральной части РФ на неделе потеплеет до +3…+8 ˚С, в Москве и Санкт-Петербурге — до +4…+7 ˚С, на Средней Волге воздух прогреется до +5…+10 ˚С, сообщает Центр погоды «Фобос».

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