На этой неделе в Краснодарском крае потеплеет до +20 ˚С
Общество
13.03.2023 20:34
Потепление в ближайшие дни охватит практически всю территорию Европейской части России.
Так, на юге первые дни новой недели будут прохладными, но затем придет резкое потепление. В Краснодарском крае и Крыму до +15…+20 ˚С, в низовьях в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях — до +10…+15 ˚С. В конце рабочей недели в ЮФО пройдут небольшие дожди.
В Центральной части РФ на неделе потеплеет до +3…+8 ˚С, в Москве и Санкт-Петербурге — до +4…+7 ˚С, на Средней Волге воздух прогреется до +5…+10 ˚С, сообщает Центр погоды «Фобос».
Читайте также: мартовская оттепель 13 марта сменилась дождями и снегом в Краснодарском крае. Уже 14 марта в прогнозе днем +12 °С.
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