В горах Краснодарского края и Адыгеи до 16 февраля ожидается сход лавин
По прогнозу ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» с 18:00 13 февраля до 18:00 16 февраля в горах Кубани и Адыгеи выше 1,5 тыс. м будет лавиноопасно. В связи с этим объявили штормовое предупреждение.
Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду и снегопад. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменением погоды. Нужно избегать мест возможного схода лавин. Чаще всего снежные массы сходят со склонов крутизной более 30 °. На склонах крутизной более 45 ° лавины сходят практически при каждом снегопаде. Также после снегопада следует избегать лощины.
При сходе лавин необходимо бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути, укрыться за стволом дерева или под скалой. При попадании под снежную массу нужно делать широкие движения, как при плавании.
Необходимо расчистить воздушный карман руками и ногами до того, как снег успеет слежаться. В этот момент не рекомендуется кричать, чтобы сберечь воздух. Затем нужно подтянуть колени к животу, прикрыть рот руками, сгруппироваться и постараться расширить в снегу пространство перед лицом.
При возникновении ЧС нужно звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Горы выше 1,5 тыс. м на Кубани находятся в Сочи, Туапсинском, Апшеронском и Мостовском районах.
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