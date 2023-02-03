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В горах Краснодарского края и Адыгеи 3 и 4 февраля ожидается сход лавин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-krasnodarskogo-kraya-i-adygei-3-i-4-fevralya-ozhidaetsya-shod-lavin
В горах Краснодарского края и Адыгеи 3 и 4 февраля ожидается сход лавин
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По данным Краснодарского ЦГМС, с 18:00 3 февраля до 18:00 4 февраля в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1,5 тыс. метров будет лавиноопасно.

Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду и снегопад. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменением погоды. Нужно избегать места возможного схода лавин. Чаще всего снежные массы сходят со склонов крутизной более 30 °. На склонах крутизной более 45 ° лавины сходят практически при каждом снегопаде. Также после снегопада следует избегать лощины.

При сходе лавин необходимо бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути, укрыться за стволом дерева или под скалой. При попадании под снежную массу нужно делать широкие движения, как при плавании.

Необходимо расчистить воздушный карман руками и ногами до того, как снег успеет слежаться. В этот момент не рекомендуется кричать, чтобы сберечь воздух. Затем нужно подтянуть колени к животу, прикрыть рот руками, сгруппироваться и постараться расширить в снегу пространство перед лицом.

При возникновении ЧС нужно звонить на номера телефонов: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Горы выше 1,5 тыс. м на Кубани находятся в Сочи, Туапсинском и Мостовском районах.

Читайте также: в Сочи 3 февраля резко ухудшится погода. В предгорных районах ожидается снег, местами сильный. В прибрежной зоне пройдет дождь, местами переходящий в мокрый снег. В горной части Сочи будет риск налипания мокрого снега на деревьях и проводах. Возможна гроза. На дорогах может образоваться гололед.

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