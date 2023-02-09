В горах Краснодарского края 9 и 10 февраля ожидается сход лавин

По данным Краснодарского ЦГМС, с 18:00 9 февраля до 18:00 10 февраля в горах выше 1,5 тыс. м на территории Кубани будет лавиноопасно.

Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду и снегопад. Находясь в горной местности, необходимо следить за изменением погоды. Нужно избегать мест возможного схода лавин. Чаще всего снежные массы сходят со склонов крутизной более 30 °. На склонах крутизной более 45 ° лавины сходят практически при каждом снегопаде. Также после снегопада следует избегать лощины.

При сходе лавин необходимо бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути, укрыться за стволом дерева или под скалой. При попадании под снежную массу нужно делать широкие движения, как при плавании.

Необходимо расчистить воздушный карман руками и ногами до того, как снег успеет слежаться. В этот момент не рекомендуется кричать, чтобы сберечь воздух. Затем нужно подтянуть колени к животу, прикрыть рот руками, сгруппироваться и постараться расширить в снегу пространство перед лицом.

Горы выше 1,5 тыс. м на Кубани находятся в Сочи, Туапсинском, Апшеронском и Мостовском районах.

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