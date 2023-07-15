В горах Горячего Ключа прошел залповый ливень, поднялся уровень воды в реках

В городе сработала система оповещения. Из-за повышения уровня воды в реке возможно подтопление жилых домов и дворов.

«Сохраняйте спокойствие, передайте полученную информацию родственникам и соседям, помогите инвалидам и пожилым людям. Следите за передаваемыми сообщениями. Жителей, имеющих личный автотранспорт, просим поставить его на возвышенные территории», — сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

Глава города Сергей Белопольский призвал жителей и гостей быть аккуратными и бдительными, покинуть места отдыха у реки и не заходить в воду.

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