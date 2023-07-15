Сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром ожидаются в Краснодарском крае

До конца суток в регионе действует штормовое предупреждение.

Местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с.

Подъем уровня воды ожидается на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань — в Апшеронском, Лабинском, Курганинском, Мостовском, Белореченском, Абинском, Северском, Крымском районах и в Горячем Ключе, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри.

Также на участке Анапа — Магри море могут образовываться смерчи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный ливень вновь обрушился на Туапсинский район. Под удар непогоды попали поселки Джубга и Новомихайловский.