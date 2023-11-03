В горах Апшеронского района потушили пожар площадью 10 га

Возгорание в лесу около села Черниговское местные жители заметили еще 1 ноября.

Утром 2 ноября спасатели проверили информацию о задымлении в районе горы Черной и обнаружили, что там загорелась лесная подстилка. Площадь пожара постепенно увеличивалась.

В 5:30 3 ноября возгорание у горы Черной локализовали на площади 10 га. В 8:20 лесной пожар полностью ликвидировали. С огнем в горах Апшеронского района боролись 84 человека и 20 единиц техники, сообщает пресса-служба «Краевого лесопожарного центра».

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