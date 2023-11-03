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Пожар на складе с подсолнечником на Кубани потушили спустя почти двое суток

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-na-sklade-s-podsolnechnikom-na-kubani-potushili-spustya-pochti-dvoe-sutok
Пожар на складе с подсолнечником на Кубани потушили спустя почти двое суток
Фото газеты "Приазовские степи"

Возгорание произошло вечером 1 ноября на территории коммерческого помещения в поселке Степном Ейского района.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 16:00. В ангаре загорелась сельхозпродукция. Площадь возгорания увеличилась до 5 тыс. кв. метров.

В горящем ангаре было около 11 тыс. т. подсолнечной лузги и свекольного жема, используемых в качестве корма для животных. Предположительно, шелуха начала нагреваться из-за аномального потепления, а затем загорелась.

В 19:57 1 ноября на горящем складе ликвидировали открытое горение. После этого спасатели начали проводить проливку и разбор конструкций ангара. В результате происшествия никто не пострадал.

В 8:20 3 ноября пожар на складе с подсолнечником в Ейском районе полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае продлили предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности. В течение суток 3 ноября местами в юго-восточных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в центральных районах края и южной части сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

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