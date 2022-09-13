В гимназии № 36 Краснодара открыли граффити в честь художника и путешественника Сергея Дудко
К 85-летию Краснодарского края в одной из школ кубанской столицы открыли граффити, посвященное памяти и творчеству заслуженного художника, путешественника, члена экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Сергея Дудко. Он внес особый вклад в развитие искусства на Кубани.
На граффити, посвященном Сергею Дудко, можно увидеть образы художника, его работ и множество цитат. В создании рисунка принимали участие сотрудники Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Всего на эту работу ушло около двух недель.
«Меня привлекла сама личность, потому что я понимаю, как тяжело рисовать, а рисовать с натурой еще и в горах — это колоссальный труд. И, конечно, тут очень большой объем. Очень редко можно встретить на фасадах какие-то подобные работы», — рассказал художник Светозар Фефелов.
В открытии граффити приняли участие школьники, преподаватели, а также деятели культуры и науки Кубани.
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