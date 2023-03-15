В Германии на 1,3 млн евро оштрафовали фирму за поставку молота для возведения Крымского моста

По данным СМИ, речь идет о гидравлическом молоте, который компания поставила РФ в период между 2016 и 2017 годами якобы в обход санкций.

Суд выдал предписание предприятию из Шлезвиг-Гольштейна выплатить крупный штраф за поставку в Россию гидравлического молота, который позже был использован при строительстве Крымского моста.

Представитель компании будет должен выплатить государству 18 тыс. евро, а также на предприятие будет наложен штраф в размере цены на молот — 1,3 млн евро.

Уточняется, что поставив собственное оборудование в РФ между 2016 и 2017 годами, компания таким образом нарушила санкции в отношении России, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию.