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В Германии на 1,3 млн евро оштрафовали фирму за поставку молота для возведения Крымского моста

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-germanii-na-1-3-mln-evro-oshtrafovali-firmu-za-postavku-molota-dlya-vozvedeniya-krymskogo-mosta
В Германии на 1,3 млн евро оштрафовали фирму за поставку молота для возведения Крымского моста
Фото hse.ru

По данным СМИ, речь идет о гидравлическом молоте, который компания поставила РФ в период между 2016 и 2017 годами якобы в обход санкций.

Суд выдал предписание предприятию из Шлезвиг-Гольштейна выплатить крупный штраф за поставку в Россию гидравлического молота, который позже был использован при строительстве Крымского моста.

Представитель компании будет должен выплатить государству 18 тыс. евро, а также на предприятие будет наложен штраф в размере цены на молот — 1,3 млн евро.

Уточняется, что поставив собственное оборудование в РФ между 2016 и 2017 годами, компания таким образом нарушила санкции в отношении России, сообщает РИА «Новости».

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