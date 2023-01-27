В генплане Туапсе предусмотрят участки для социальных и инфраструктурных объектов
Соответствующее поручение дал 27 января на совещании в Туапсинском районе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что Туапсе является одним из самых густонаселенных городов региона.
«Плотность жителей здесь в 1,5 раза выше, чем в Краснодаре. Если сейчас не предусмотрим площадки для соцобъектов, завтра проблема будет кричащей. Мы не можем допустить дефицита мест в школах, детских садах, больницах. Люди должны гордиться тем, что живут на курорте, а для этого должно быть другое качество жизни», — сказал Кондратьев.
Главный архитектор «Научно-исследовательского института перспективного градостроительства» Ирина Гришечкина доложила, что планируется строительство семи детсадов, трех школ, трех организаций допобразования, больницы на 220 коек и ДК. Кроме того, в планах возведение спортивной инфраструктуры: двух бассейнов, спортзала и спортплощадок.
Руководитель проекта «Института территориального планирования «Град» Константин Васенко сообщил, что составлен демографический прогноз с возможностью увеличения населения.
«Что касается коммунальной инфраструктуры, то для улучшения качества жизни людей необходимо провести 515 км газопровода, 134 км водопровода, построить 44 газовые котельные, 93 подстанции. В зоне внимания — объекты благоустройства, строительство перехватывающих парковок. Предусмотрено и инвестиционное развитие. Предлагаем освоение более 700 инвестплощадок в сфере приоритетных отраслей экономики. Это позволит создать более 11 тыс. рабочих мест», — сказал Васенко.
Глава Кубани подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить газификации. В настоящее время ее уровень в Туапсинском районе составляет 87%.
«Благодаря поддержке «Газпрома» Туапсинский район вошел в инвестпрограмму энергетической компании. Это позволит в ближайшее время кратно увеличить газификацию поселений», — отметил Кондратьев.
По словам директора «Научно-исследовательского института перспективного градостроительства» Павла Спирина, существующего резерва газораспределительных станций достаточно для покрытия прироста потребления. В новом генплане предусматривается строительство 23 пунктов редуцирования газа. А также прокладка более 14,3 км распределительных сетей газоснабжения высокого и среднего давления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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