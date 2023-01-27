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Кондратьев: новый генплан позволит скорректировать развитие Туапсе в интересах жителей и туристов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-novyj-genplan-pozvolit-skorrektirovat-razvitie-tuapse-v-interesah-zhitelej-i-turistov
Кондратьев: новый генплан позволит скорректировать развитие Туапсе в интересах жителей и туристов
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Кубани сообщил 27 января на совещании по вопросу разработки генпланов городских и сельских поселений Туапсинского района.

Губернатор Краснодарского края напомнил, что летом 2022 года в Туапсинском районе выявили многочисленные нарушения. В их числе незаконное строительство, нецелевое использование участков, включение земель лесного фонда в границы поселений.

«Для решения проблемных вопросов мы сформировали межведомственную рабочую группу. По итогам проверки уже приняли кадровые решения. Рассчитываю, что новая муниципальная команда сможет исправить ошибки предшественников. В первую очередь необходимо внести изменения в правила землепользования и застройки района, чтобы не допустить появления гостиниц и отелей на землях для индивидуального жилищного строительства. Завершить разработку нового генплана, который позволит скорректировать развитие Туапсе в интересах жителей и туристов», — сказал Кондратьев.

По словам главы краевого департамента по архитектуре и градостроительству Ильи Позднякова, в правила землепользования и застройки включили изменения в части моратория на новое строительство многоквартирных домов. Мораторий будет действовать до утверждения изменений в Генплане.

Кондратьев подчеркнул, что у Туапсинского района большой курортный потенциал, и для сохранения туристической привлекательности необходимо взять под защиту природные территории.

«Необходимо исключить из границ населенных пунктов земли лесного фонда и особо ценные сельскохозяйственные угодья. Учитывая, что у района сложный рельеф, в градостроительных документах надо отразить зоны подтоплений и оползней, предусмотреть строительство противопаводковых сооружений», — сказал глава края.

Директор «Научно-исследовательского института перспективного градостроительства» Павел Спирин рассказал, что в проекте генплана учли решение краевого суда о незаконном включении земель лесного фонда в границы Туапсе. В земли лесного фонда вернули 678 га. По его словам, также будут увеличены площади парков, садов, скверов и бульваров на 33,2 га. Также расширят особо охраняемые природные территории регионального значения. Речь идет о лесопарках Кадош и Варваринский, а также об «Участке долины реки Паук». Общая площадь объектов превысит 600 га.

Губернатор подчеркнул, что для решения любых спорных вопросов при разработке генплана нужно привлекать общественников и экологов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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