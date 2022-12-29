На строительство набережной в Туапсинском районе направили 4,5 млн рублей

Набережная в Агое станет частью туристического кластера «Изумрудный мир».

Небугскому сельскому поселению на проектирование набережной направили 4,5 млн рублей. В администрации поселения рассказали, что на пляже в Агое планируют разместить аэрарий, шезлонги, прогулочные зоны. Также там построят площадку для пляжного волейбола и две общественные санитарно-гигиенические зоны.

Планируется, что территория набережной станет исключительно местом для отдыха. Там не будет объектов капитального строительства и навязчивого сервиса, пишет газета «Туапсинские вести».

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