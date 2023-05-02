В Геленджике жители Тонкого мыса 3 мая останутся без воды

В этот день в городе-курорте ТРК «Винный город» на улице Туристической будут подключать к централизованной системе водоснабжения.

Кроме того, 3 мая выполнят плановые работы по замене запорной арматуры на пересечении улиц Средней и Писарева. В связи с этим жители домов на Тонком мысу останутся без воды с 9:00 до 21:00.

В зону отключения попали десятки улиц, в том числе Туристическая, Десантная, Пограничная и Солнцедарская. Воду для жителей многоквартирных домов будут подвозить по заявкам управляющих компаний, сообщает пресс-служба «Концессий Водоснабжения — Геленджик».

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