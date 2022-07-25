Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Геленджике жители порядка 50 многоэтажек остались без воды из-за ошибки строителей

Происшествия
25.07.2022 18:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-zhiteli-okolo-50-mnogoetazhek-ostalis-bez-vody-iz-za-oshibki-stroitelej
В Геленджике жители порядка 50 многоэтажек остались без воды из-за ошибки строителей
Фото t.me/kontsessii_vodosnabzheniya_kvg

Аварийное отключение в курортном городе произошло вечером 25 июля.

«Строительной организацией при производстве монтажных работ был поврежден трубопровод. Подача ресурса по аварийному участку прекращена», — говорится в сообщении пресс-службы «Концессий Водоснабжения».

В результате аварии, воду отключили почти в 50 многоквартирных домах по улицам: Дивноморская, Витебская, Островского, Маяковского. Также воды временно не будет в частных домах по улицам Островского и Маяковского.

На месте уже работает аварийная бригада. Для населения, попавшего в зону отключения, организовали подвоз воды по заявкам.

Местных жителей попросили с пониманием отнестись к отключению воды и проявить терпение. Когда подачу воды в этом микрорайоне восстановят в обычном режиме, не сообщается.

Читайте также: в Геленджике 20 июля воду подавали по графику из-за аварии на ТГВ.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. За опасными участками дорог Краснодарского края будут следить 10 квадрокоптеров
  3. Разгул стихии в Сочи: сформировали 32 группы для оценки последствий подтоплений
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. Пострадавшие от ЧС предприниматели Сочи могут получить финансовую поддержку
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
В Сочи сильнейший ливень затопил первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги
В Сочи сильнейший ливень затопил первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги
Туапсе в усиленном режиме готовится к ухудшению погоды
Туапсе в усиленном режиме готовится к ухудшению погоды
Прямой эфир
Мы в соцсетях