В Геленджике жители порядка 50 многоэтажек остались без воды из-за ошибки строителей

Фото t.me/kontsessii_vodosnabzheniya_kvg

Аварийное отключение в курортном городе произошло вечером 25 июля.

«Строительной организацией при производстве монтажных работ был поврежден трубопровод. Подача ресурса по аварийному участку прекращена», — говорится в сообщении пресс-службы «Концессий Водоснабжения».

В результате аварии, воду отключили почти в 50 многоквартирных домах по улицам: Дивноморская, Витебская, Островского, Маяковского. Также воды временно не будет в частных домах по улицам Островского и Маяковского.

На месте уже работает аварийная бригада. Для населения, попавшего в зону отключения, организовали подвоз воды по заявкам.

Местных жителей попросили с пониманием отнестись к отключению воды и проявить терпение. Когда подачу воды в этом микрорайоне восстановят в обычном режиме, не сообщается.

Читайте также: в Геленджике 20 июля воду подавали по графику из-за аварии на ТГВ.