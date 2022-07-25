В Геленджике жители порядка 50 многоэтажек остались без воды из-за ошибки строителей
Аварийное отключение в курортном городе произошло вечером 25 июля.
«Строительной организацией при производстве монтажных работ был поврежден трубопровод. Подача ресурса по аварийному участку прекращена», — говорится в сообщении пресс-службы «Концессий Водоснабжения».
В результате аварии, воду отключили почти в 50 многоквартирных домах по улицам: Дивноморская, Витебская, Островского, Маяковского. Также воды временно не будет в частных домах по улицам Островского и Маяковского.
На месте уже работает аварийная бригада. Для населения, попавшего в зону отключения, организовали подвоз воды по заявкам.
Местных жителей попросили с пониманием отнестись к отключению воды и проявить терпение. Когда подачу воды в этом микрорайоне восстановят в обычном режиме, не сообщается.
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