В Геленджике женщина едва не родила в автомобильной пробке
Происшествия
05.09.2022 13:23
О том, что в дорожном заторе в районе Кабардинки у пассажирки иномарки начались роды, по рации сообщили командиру взвода ДПС. Он оперативно отыскал нужную машину и пересадил роженицу в служебный автомобиль.
Включив проблесковые маячки и сирену, полицейский экстренно доставил женщину в родильное отделение городской больницы.
Там ей оказали квалифицированную медицинскую помощь. Женщина родила здорового мальчика.
В день выписки из роддома полицейский встретил счастливую семью с букетом цветов и подарком для новорожденного, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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