В Геленджике женщина едва не родила в автомобильной пробке

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

О том, что в дорожном заторе в районе Кабардинки у пассажирки иномарки начались роды, по рации сообщили командиру взвода ДПС. Он оперативно отыскал нужную машину и пересадил роженицу в служебный автомобиль.

Включив проблесковые маячки и сирену, полицейский экстренно доставил женщину в родильное отделение городской больницы.

Там ей оказали квалифицированную медицинскую помощь. Женщина родила здорового мальчика.

В день выписки из роддома полицейский встретил счастливую семью с букетом цветов и подарком для новорожденного, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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